70 yaşındaki kadın hastanelik oldu, polisler insansı robotu gözaltına alındı
İnsansı robotlar, şu an için Türkiye’de yaygın olmasa da gelişmiş ülkelerde artık vatandaşların arasında. Çin’de yaşanan olayda ise 70 yaşındaki bir kadının insansı robot tarafından korkutulmasıyla polisler devreye girdi.
Teknolojinin gelişimiyle birlikte yapay zeka ve insansı robotlar daha sık adından söz ettiriyor. Artık insanlarla yaşamaya başlayan bu robotlar, gelişmiş ülkelerde polislerin operasyonlarına bile dahil ediliyor.
Ancak Çin’de yaşanan trajik olay, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Çin yapımı bir insansı robotun yaşlı bir kadını hastanelik etmesiyle polis devreye girdi.
Çin'in Makao kentinde bir eğitim merkezine ait insansı robot, sokakta yürüyen 70 yaşındaki bir kadını korkutarak hastanelik olmasına neden oldu.