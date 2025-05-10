90’ı gören de var 60’ta hayatını kaybeden de… Daha uzun ve sağlıklı yaşamanın püf noktaları
Herkes sağlıklı ve uzun ömürlü yaşamayı ister. Ancak günlük hayatta dikkat etmediğiniz pek çok şey, bu süreyi kısaltabilir. Bilim insanları uzun yıllar sağlıklı yaşamanın püf noktalarını açıkladı.
Bilime göre insan ömrü hem genetik hem de yaşam tarzıyla bağlantılı. Gün içinde dikkat etmediğiniz pek çok davranış, sağlığınız gibi yaşam süresini de etkileyebilir.
Etrafımıza baktığımızda bazı kişilerin 90 hatta 90’a aşan yaşlara kadar yaşadığını görüyoruz. Elbette bu kişilerin ömrü kimi zaman genetikle alakalıyken, kimi zaman da yaşam tarzları önemli bir rol oynuyor.
Bilim insanları, uzun zamandır 100 yaşını geçen kişilerin bu başarıya sağlıklı yaşam tarzları sayesinde mi yoksa genetik miraslarıyla mı ulaştığını anlamaya çalışıyor. Aslında cevap cümlenin içinde; hem yaşam tarzı hem de genetik miraslar bu noktada öne çıkıyor.
YILLARDIR SÖYLENENLERE KULAK VERİLMELİ
University College London’dan demografi uzmanı Dr. Saul Newman, “İnsanlar doktorların yıllardır söylediği klasik tavsiyelere kulak vermeli: Sigara içmeyin, alkol kullanmayın, egzersiz yapın. Bu öneriler hiç değişmedi çünkü işe yarıyor.” ifadelerini kullandı.