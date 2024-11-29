A,B,C,D hepsi var! Rus doktor vitamin dolu yiyecekleri açıkladı. Her biri şifa deposu

Her gün spor veya egzersiz yapma fırsatınız olmasa da, yediğiniz yiyeceklerle hem diyet yapabilir hem de vitaminlerinden faydalanarak denge sağlayabilirsiniz. Rus toksikolog Mikhail Kutushov, gün içinde tüketilmesi gereken en iyi yiyecekleri açıkladı; işte vitamin deposu gıdalar…