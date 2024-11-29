A,B,C,D hepsi var! Rus doktor vitamin dolu yiyecekleri açıkladı. Her biri şifa deposu
Sağlıklı yaşam, daha iyi bir gelecek için mutlaka dikkat edilmesi gereken bir faktör. Evet genç yaşta pek umursanmasa da, yaş ilerledikçe sağlıksız beslenip spor yapılmadığı durumlarda bunun etkisi fazlasıyla hissedilecek. İşte Rus doktordan günlük alınması gereken gıda tavsiyeleri.
Her gün spor veya egzersiz yapma fırsatınız olmasa da, yediğiniz yiyeceklerle hem diyet yapabilir hem de vitaminlerinden faydalanarak denge sağlayabilirsiniz. Rus toksikolog Mikhail Kutushov, gün içinde tüketilmesi gereken en iyi yiyecekleri açıkladı; işte vitamin deposu gıdalar…
Dengeli bir diyet uygulayarak vitamin ve mineral eksikliklerinin önüne geçebilirsiniz. Bir kişi için gerekli olan günlük madde normlarını içeren ürünlere odaklanmak bu kapsamda oldukça dikkat edilmesi gereken bir husus.
Telegram kanalında paylaşımda bulunan Mikhail Kutushov “Eat at Home” başlığı altında günlük şifa deposu yiyecekleri sıraladı.