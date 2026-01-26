Milyonlarca kişiye uyarı yapıldı, herkes marketlere akın etti: Halkı “Beyaz Kıyamet” korkusu sardı
ABD’de yaşayan milyonlarca kişi için “Beyaz Kıyamet” alarmı verildi. Ulusal Hava Durumu Servisi’nin 'tarihi ve felç edici' olarak tanımladığı bu buz fırtınası için kritik saatler başladı.
Amerika Birleşik Devletleri, tarihinin en yıkıcı kış şartlarından birine hazırlanıyor. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), yaklaşan buz fırtınasını sadece bir "soğuk hava dalgası" olarak değil, "felç edici bir felaket" olarak tanımlıyor. Ülkenin devasa bir bölümünü esir alacak olan bu fırtınadan yaklaşık 172 milyon Amerikalının doğrudan etkilenmesi bekleniyor.
Hava tahminleri ise ürkütücü: Hafta sonu bazı bölgelerde sıcaklıkların -45 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor. Uzmanlar, dondurucu rüzgarlarla birleşen bu soğuğun insan sağlığı için "hayati risk" kategorisinde olduğu konusunda uyarıyor.
Fırtına haberiyle birlikte sokaklarda korku ve panik hakim oldu. Özellikle New York ve New Jersey gibi yoğun nüfuslu bölgelerde halk, temel ihtiyaçlarını karşılamak için süpermarketlere akın etti.