Milyonlarca kişiye uyarı yapıldı, herkes marketlere akın etti: Halkı “Beyaz Kıyamet” korkusu sardı

Amerika Birleşik Devletleri, tarihinin en yıkıcı kış şartlarından birine hazırlanıyor. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), yaklaşan buz fırtınasını sadece bir "soğuk hava dalgası" olarak değil, "felç edici bir felaket" olarak tanımlıyor. Ülkenin devasa bir bölümünü esir alacak olan bu fırtınadan yaklaşık 172 milyon Amerikalının doğrudan etkilenmesi bekleniyor.