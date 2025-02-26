ABD’de 5 milyon dolar! Yatırımla vatandaşlık veren en pahalı ülkeler

ABD Başkanı Donald Trump, istihdam yaratacak yabancı yatırımcılara yönelik yeni bir program başlatacaklarını duyurdu. Trump, bu programda yabancı yatırımcılara 5 milyon dolar karşılığında "altın kart" satılacağını belirtti. Trump, "Bu kart, sahiplerine 'yeşil kart' ayrıcalıkları sunacak ve ayrıca vatandaşlık başvurusu yapabilme imkânı tanıyacak” diye konuştu.