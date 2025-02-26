ABD’de 5 milyon dolar! Yatırımla vatandaşlık veren en pahalı ülkeler
ABD Başkanı Trump, istihdam yaratacak yabancı yatırımcılara 5 milyon dolar karşılığında "altın kart" satılacağını ve bu kartın oturma izni ve vatandaşlık yolunu açacağını açıkladı. Türkiye’de de geçmiş yıllarda çok konuşulan yatırım yoluyla vatandaşlık veren ülkelerde durum ne?
ABD Başkanı Donald Trump, istihdam yaratacak yabancı yatırımcılara yönelik yeni bir program başlatacaklarını duyurdu. Trump, bu programda yabancı yatırımcılara 5 milyon dolar karşılığında "altın kart" satılacağını belirtti. Trump, "Bu kart, sahiplerine 'yeşil kart' ayrıcalıkları sunacak ve ayrıca vatandaşlık başvurusu yapabilme imkânı tanıyacak” diye konuştu.
Henley Global’in verilerine göre, dünyada en ucuz vatandaşlık sunan ülke, 130 bin dolara vatandaşlık veren Mikronezya adalarından biri olan Nauru oldu. Türkiye kaçıncı sırada? İşte vatandaşlık alabilecek yatırımcılar için dünyadaki ülkeler…
Henley Global'in verilerine göre, dünyada en ucuza vatandaşlık veren ülke Orta Pasifik'teki Mikronezya ada ülkesi Nauru. Ülke, 130 bin dolar karşılığında vatandaşlık verirken, Nauru pasaportuyla 88 ülkeye vizesiz giriş yapılabiliyor.