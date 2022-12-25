ABD'de kar ve fırtına kabusu: 26 ölü
ABD'de "nesilde bir kez görülebilecek" dondurucu kar fırtınasında ölü sayısı 26'ya çıktı.
CNN'in haberine göre, Ohio'da 8, New York'da 7, Kansas ve Kentucky'de 3'er, Colorado'da 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsin'de birer kişi olmak üzere ülkede kar fırtınasının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya ulaştı.
ABD'nin New York eyaletinin Erie County bölge yöneticisi Marc Poloncarz, yoğun kar yağışı nedeniyle pazar günü 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini teyit ederek, bölgede toplam ölü sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.
Yoğun kar yağışının olduğu bazı bölgelerde acil durum ilan edilerek, sürüş yasağı getirildi. Bazı eyaletlerde elektrik şebekesi operatörleri ise kapasite sorunu nedeniyle kullanıcılardan tasarruflu olmaları için çağrıda bulundu.
Ülkede milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektrikten yoksun kalarak evlerine hapis oldu.