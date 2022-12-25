ABD'de kar ve fırtına kabusu: 26 ölü

CNN'in haberine göre, Ohio'da 8, New York'da 7, Kansas ve Kentucky'de 3'er, Colorado'da 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsin'de birer kişi olmak üzere ülkede kar fırtınasının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya ulaştı.

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