ABD’li doktor ‘bunları her gün yiyin’ diyerek açıkladı. Vücudu demir gibi yapıyor! Şifa kaynağı
Uzun ve sağlıklı bir yaşam için faydalı besinleri tüketmek oldukça önemli. Araştırmalar, bazı yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesinin hem yaşam süresini uzatabileceğini hem de hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğini ortaya koyuyor ABD’li uzman doktor, günlük hayatta tüketilmesi gereken şifa dostu yiyecekleri açıkladı.
Günlük alınan vitaminler ve tüketilen yiyecekler, çok uzun yıllar boyu hayatınızı sağlıklı geçirmenizi etkileyen faktörler arasında. Düzensiz ve sağlıksız beslenme zamanla vücuda zarar verirken, bunun yanında vitamin eksikliği nedeniyle pek çok hastalığı da beraberinde getirebilir.
Öyle ki beslenmenin sağlıklı olmasının yanında, düzenli egzersiz, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak vücut sağlığını iyileştirmeniz için yapmanız gereken şeyler arasında.
Sağlıklı bir yaşamın ilk kuralı sağlıklı beslenme. Tükettiğiniz her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz bir etki bırakır. Bu nedenle sağlıklı besinleri tercih etmeniz uzmanlar tarafından önerilir.