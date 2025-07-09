ABD’li doktor uyardı! Her gün sağlıklı diye alıyoruz ama kalp krizine neden oluyor. Hemen bırakın

Her geçen gün çeşitli etkenler nedeniyle dünya çapında kalp krizi ve felç vakaları artış gösterirken, bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Dikkatsiz beslenme, sigara ve diğer etkenlerin yanı sıra alınan ek takviyeler de artık bunun düşmanı.