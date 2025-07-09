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  4. ABD’li doktor uyardı! Her gün sağlıklı diye alıyoruz ama kalp krizine neden oluyor. Hemen bırakın

ABD’li doktor uyardı! Her gün sağlıklı diye alıyoruz ama kalp krizine neden oluyor. Hemen bırakın

Her gün vitamin eksikliğini gidersin diye alınan bazı takviyeler kalp krizi başta olmak üzere ciddi sorunlara neden oluyor. ABD’li kardiyolog Dr. Evan Levine vatandaşlara uyarıda bulundu.

ABD’li doktor uyardı! Her gün sağlıklı diye alıyoruz ama kalp krizine neden oluyor. Hemen bırakın - Sayfa 1

Günlük tüketilen gıdalardan alınamayan vitaminler için binlerce, hatta milyonlarca insan takviyelere başvuruyor. Bu takviyeler vitamin açıklarını kapatsa da, her zaman olumlu sonuçlar vermiyor.

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ABD’li doktor uyardı! Her gün sağlıklı diye alıyoruz ama kalp krizine neden oluyor. Hemen bırakın - Sayfa 2

DailyMail.com’a konuşan ünlü kardiyoloji doktoru Evan Levine, masum görünen bazı vitamin ve bitkisel takviyelerin kalp krizi dahil, karaciğer yetmezliğine kadar ciddi sağlık sorunları doğurabileceğini vurguladı.

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ABD’li doktor uyardı! Her gün sağlıklı diye alıyoruz ama kalp krizine neden oluyor. Hemen bırakın - Sayfa 3

Verdiği demeçte takviyelerin zararına değinen ünlü doktor, Yanlış kullanılan bazı takviyeler uzun vadede vücutta ciddi tahribata neden olabilir” dedi. Özellikle jel kapsüllerde kullanılan bazı maddelerin de kalp sağlığına zarar vererek felç riskini artırabileceğini de vurguladı.

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ABD’li doktor uyardı! Her gün sağlıklı diye alıyoruz ama kalp krizine neden oluyor. Hemen bırakın - Sayfa 4

Her geçen gün çeşitli etkenler nedeniyle dünya çapında kalp krizi ve felç vakaları artış gösterirken, bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Dikkatsiz beslenme, sigara ve diğer etkenlerin yanı sıra alınan ek takviyeler de artık bunun düşmanı.

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