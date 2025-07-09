ABD’li doktor uyardı! Her gün sağlıklı diye alıyoruz ama kalp krizine neden oluyor. Hemen bırakın
Her gün vitamin eksikliğini gidersin diye alınan bazı takviyeler kalp krizi başta olmak üzere ciddi sorunlara neden oluyor. ABD’li kardiyolog Dr. Evan Levine vatandaşlara uyarıda bulundu.
Günlük tüketilen gıdalardan alınamayan vitaminler için binlerce, hatta milyonlarca insan takviyelere başvuruyor. Bu takviyeler vitamin açıklarını kapatsa da, her zaman olumlu sonuçlar vermiyor.
DailyMail.com’a konuşan ünlü kardiyoloji doktoru Evan Levine, masum görünen bazı vitamin ve bitkisel takviyelerin kalp krizi dahil, karaciğer yetmezliğine kadar ciddi sağlık sorunları doğurabileceğini vurguladı.
Verdiği demeçte takviyelerin zararına değinen ünlü doktor, Yanlış kullanılan bazı takviyeler uzun vadede vücutta ciddi tahribata neden olabilir” dedi. Özellikle jel kapsüllerde kullanılan bazı maddelerin de kalp sağlığına zarar vererek felç riskini artırabileceğini de vurguladı.