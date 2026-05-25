AB’nin yeni sistemi kapıları kilitledi, tatil planı yapanlar dikkat: Kapıda kuyruklar oluştu
AB’nin yeni giriş sistemi şimdiden binlerce kişiyi çıkmazsa soktu. AB vatandaşı olmayanlar için parmak izi ile biyometrik fotoğrafı zorunlu kılan Avrupa Giriş-Çıkış Sistemi, vize muafiyeti olanları bile kapıda bıraktı. İşte detaylar…
Öyle ki AB’nin sınır güvenliğini artırmak maksadıyla yürürlüğe aldığı dijital kontrol mekanizması, binlerce vatandaşı çıkmaza soktu.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiren Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES), Yunanistan'ın Kuzey Makedonya sınırındaki Evzoni Sınır Kapısı'nda kilometrelerce uzanan araç kuyruklarına neden oldu.