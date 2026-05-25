AB’nin yeni sistemi kapıları kilitledi, tatil planı yapanlar dikkat: Kapıda kuyruklar oluştu

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiren Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES), Yunanistan'ın Kuzey Makedonya sınırındaki Evzoni Sınır Kapısı'nda kilometrelerce uzanan araç kuyruklarına neden oldu.