Aç karnına 3 adet ceviz yiyen o sorundan kurtuluyor: Cevizin bu faydasını çoğu kişi bilmiyordu
Ceviz, beyin ve hafıza sağlığına son derece faydalı bir üründür. Ancak faydaları sadece beyinle sınırlı değil. Sabah vaktinde aç karnına tüketilen cevizin bu yararını duyan hemen kuru yemişçiye koşacak...
Son yıllarda, beyin üzerinde görülen problemlerde artış yaşanırken hafıza sorunlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Bilimsel olarak yapılacak müdahalelerin önemi de böylelikle çok daha fazla oluyor.
Uzmana danışılarak hafıza sorunlarına yönelik alınan tedavi yöntemleri artış göstermekte. Fakat tedavinin yanı sıra doğru ve düzenli beslenmekte hafıza sorunlarının önüne geçmek adına oldukça önemlidir.
Aynı zamanda beyin sağlığını korumak ve eğer bri problem varsa sıhhatli bir yemek düzeni oluşturmak için hafızaya iyi gelen besinleri tüketmek, uzmanlar ve diyetisyenler tarafından da önerilir. Bu ürünlerin başındaysa balık, yaban mersini ve özellikle ceviz gelmektedir.
Lifli yapısıyla besleyiciliği fazla ceviz, muhakkak tüketilmesi şart kuru yemişlerin başında gelir. Omega-3 yağ asitleri ve antioksidan özelliği sayesinde aç karnına tüketildiğinde birçok faydayı da beraberinde getirmektedir.