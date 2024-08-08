Aç karnına 3 adet ceviz yiyen o sorundan kurtuluyor: Cevizin bu faydasını çoğu kişi bilmiyordu

Aynı zamanda beyin sağlığını korumak ve eğer bri problem varsa sıhhatli bir yemek düzeni oluşturmak için hafızaya iyi gelen besinleri tüketmek, uzmanlar ve diyetisyenler tarafından da önerilir. Bu ürünlerin başındaysa balık, yaban mersini ve özellikle ceviz gelmektedir.