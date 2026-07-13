Açlık kan şekerinde gizli tehlike: Bu rakamı gördüyseniz diyabet kapınızda demektir!

İDEAL KAN ŞEKERİ DEĞERLERİ VE SINIRLARI NELERDİR?

Sağlıklı bir yetişkinde açlık kan şekerinin 70 ile 100 mg/dL arasında olması idealdir. Ölçüm sonuçlarının 100 ile 125 mg/dL arasında çıkması, halk arasında gizli şeker olarak bilinen prediyabet dönemine işaret eder. Eğer yapılan iki farklı ölçümde de açlık şekeri 126 mg/dL ve üzerinde çıkıyorsa kişiye diyabet teşhisi konulur. Bu değerlerin düzenli takip edilmesi, sinsi ilerleyen şeker hastalığının erkenden yakalanması için en güvenilir yöntemdir.