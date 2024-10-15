Açtığınız yufka yırtılıyor mu? Hamura 1 kaşık eklerseniz yufka asla yırtılmıyor ve dağılmıyor

Ancak yufkayı ince açmak beraberinde yırtılma ve dağılma gibi problemleri de getirebilir. Evvela, yufka açma işlemi biraz sabır gerektiren bir iştir ve mutlaka özen ister. Kendi mutfağınızda yufka açarken bilmeniz gereken püf noktalar bulunmaktadır. İşte yufka açarken öğrenmeniz gerekenler: