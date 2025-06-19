Acun Ilıcalı’dan “Güven Bana” programında Müge Anlı itirafı! Keşkelerini açıkladı
Halihazırda “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programıyla milyonlara hitap eden Müge Anlı, “Güven Bana” programına da başlayarak yeni bir sayfa açtı. İlk iki bölümde önemli isimler konuk olurken, medya patronu Acun Ilıcalı, Müge Anlı’ya olan keşkelerini itiraf edemeden duramadı…
ATV’nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert, yıllardır milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Başarılı sunucu Müge Anlı’nın sunduğu programda yıllardır sır gibi saklanan olaylar çözülürken, suçlular da cezasını çekiyor.
Hafta içi her gün sabah 10:00’da başlayan Müge Anlı İle Tatlı Sert programının yanı sıra başarılı sunucu, “Güven Bana” programıyla ikinci serüvenine de başladı.
İlk iki bölümünde önemli konukları ağırlayan Güven Bana programında, Acun Ilıcalı da yarıştı.