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  4. Acun Ilıcalı’dan “Güven Bana” programında Müge Anlı itirafı! Keşkelerini açıkladı

Acun Ilıcalı’dan “Güven Bana” programında Müge Anlı itirafı! Keşkelerini açıkladı

Halihazırda “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programıyla milyonlara hitap eden Müge Anlı, “Güven Bana” programına da başlayarak yeni bir sayfa açtı. İlk iki bölümde önemli isimler konuk olurken, medya patronu Acun Ilıcalı, Müge Anlı’ya olan keşkelerini itiraf edemeden duramadı…

Acun Ilıcalı’dan “Güven Bana” programında Müge Anlı itirafı! Keşkelerini açıkladı - Sayfa 1

ATV’nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert, yıllardır milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Başarılı sunucu Müge Anlı’nın sunduğu programda yıllardır sır gibi saklanan olaylar çözülürken, suçlular da cezasını çekiyor.

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Acun Ilıcalı’dan “Güven Bana” programında Müge Anlı itirafı! Keşkelerini açıkladı - Sayfa 2

Hafta içi her gün sabah 10:00’da başlayan Müge Anlı İle Tatlı Sert programının yanı sıra başarılı sunucu, “Güven Bana” programıyla ikinci serüvenine de başladı.

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Acun Ilıcalı’dan “Güven Bana” programında Müge Anlı itirafı! Keşkelerini açıkladı - Sayfa 3

 İlk iki bölümünde önemli konukları ağırlayan Güven Bana programında, Acun Ilıcalı da yarıştı.

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Acun Ilıcalı’dan “Güven Bana” programında Müge Anlı itirafı! Keşkelerini açıkladı - Sayfa 4

Eser Yenenler ile birlikte yarışan Acun Ilıcalı, yarışma öncesi Müge Anlı için övgü dolu sözlerde bulundu.

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