Adanalı üretici en iyi karpuz nasıl seçilir püf noktasını anlattı; ikiye ayrılıyor, bal gibi oluyor

Lezzetinin yanı sıra sıcak bölgelerde insanları seriten bir etkisi olan bu meyve, milyonlarca kişi tarafından yaz boyunca tüketiliyor. Ancak karpuz seçerken iyisini mi yoksa kötüsünü mü alıp almadığını ayırt etmek zor olabiliyor.