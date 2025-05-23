Adanalı üretici en iyi karpuz nasıl seçilir püf noktasını anlattı; ikiye ayrılıyor, bal gibi oluyor
Yaz ayı geldi ve buz gibi karpuzun mevsimi de açıldı. Sabah kahvaltıda, öğlen yemeğin yanında ve akşam saatlerinde tüketilen bu meyvenin iyisini bulmak artık şans değil. Adanalı karpuz üreticisi, işin püf noktasını açıkladı.
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, sabah başta olmak üzere tüm öğünlerde tüketilebiliyor.
Lezzetinin yanı sıra sıcak bölgelerde insanları seriten bir etkisi olan bu meyve, milyonlarca kişi tarafından yaz boyunca tüketiliyor. Ancak karpuz seçerken iyisini mi yoksa kötüsünü mü alıp almadığını ayırt etmek zor olabiliyor.
Kısmen de olsa şans işi olan karpuz, iyi bir yerden alınmasının yanı sıra seçerken de dikkat edilmesi gerekiyor. Adanalı karpuz üreticisi, satın alırken dikkat edilmesi gereken püf noktaları açıkladı.