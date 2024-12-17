Uzmanlar öneriyor! Adeta doğal ilaç: Zeytin yaprağı çayının saymakla bitmeyen faydaları

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYININ FAYDALARI

- Zeytin yaprağı çayı, bağışıklık sistemini destekleyen vitamin ve mineraller içerir. Özellikle grip, soğuk algınlığı gibi yaygın kış hastalıklarına karşı koruma sağlar ve iyileşme sürecini hızlandırabilir.

- Zeytin yaprağı çayı göz sağlığını korur. Antioksidanlar bakımından zengin olan zeytin yaprağı, serbest radikallerin neden olduğu göz hastalıkları riskini azaltabilir.