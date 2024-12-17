Uzmanlar öneriyor! Adeta doğal ilaç: Zeytin yaprağı çayının saymakla bitmeyen faydaları
Binlerce yıldır meyvesinden yaprağına kadar sağlık açısından birçok fayda sağlayan zeytin ağacının yapraklarından elde edilen zeytin yaprağı çayı doğal bir ilaçtır. Peki, zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı nasıl hazırlanır? İşte detaylar...
ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYININ FAYDALARI
- Zeytin yaprağı çayı, bağışıklık sistemini destekleyen vitamin ve mineraller içerir. Özellikle grip, soğuk algınlığı gibi yaygın kış hastalıklarına karşı koruma sağlar ve iyileşme sürecini hızlandırabilir.
- Zeytin yaprağı çayı göz sağlığını korur. Antioksidanlar bakımından zengin olan zeytin yaprağı, serbest radikallerin neden olduğu göz hastalıkları riskini azaltabilir.
- Hücre yenilenmesini destekler.
- Zeytin yaprağı çayı kan basıncını düzenleyebilir, kolesterol seviyelerini kontrol altında tutabilir.
- Parkinson ve Alzheimer’a karşı korur ve beyin işlevselliğini artırır.
- Kemik sağlığını korur. Osteoporoz (Kemik erimesi) riskini düşürür ve kemiklerin iltihaplanmasını önler.