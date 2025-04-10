Adım adım lezzet şöleni: 30 yıllık tatlı ustasından evde çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifi
Tulumba tatlısı, Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biridir. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bu lezzeti evde yapmak da oldukça kolay. İşte, ustasından adım adım tulumba tatlısı tarifi ve püf noktaları…
TULUMBA TATLISI TARİFİ
MALZEMELER
HAMURU İÇİN
2 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz
2,5 su bardağı un
3 adet yumurta
1 yemek kaşığı irmik
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