  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Adım adım lezzet şöleni: 30 yıllık tatlı ustasından evde çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifi

Adım adım lezzet şöleni: 30 yıllık tatlı ustasından evde çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifi

Tulumba tatlısı, Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biridir. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bu lezzeti evde yapmak da oldukça kolay. İşte, ustasından adım adım tulumba tatlısı tarifi ve püf noktaları…

Adım adım lezzet şöleni: 30 yıllık tatlı ustasından evde çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifi - Sayfa 1

TULUMBA TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı irmik

1 | 12
Adım adım lezzet şöleni: 30 yıllık tatlı ustasından evde çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifi - Sayfa 2

ŞERBETİ İÇİN

3 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

2 | 12
Adım adım lezzet şöleni: 30 yıllık tatlı ustasından evde çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifi - Sayfa 3

 KIZARTMAK İÇİN

Sıvı yağ

3 | 12
Adım adım lezzet şöleni: 30 yıllık tatlı ustasından evde çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifi - Sayfa 4

TULUMBANIN YAPILIŞI

Şerbet için;  şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyin ve 15 dakika daha kaynatın. Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

4 | 12