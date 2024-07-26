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  4. Ağızda dağılan gerçek un kurabiyesinin incelikleri * 32 yıllık pastaneci sırrı açıkladı

Ağızda dağılan gerçek un kurabiyesinin incelikleri * 32 yıllık pastaneci sırrı açıkladı

Gerçek un kurabiyesinin ağızda dağılmasını sağlayan bir inceliği var

Ağızda dağılan gerçek un kurabiyesinin incelikleri * 32 yıllık pastaneci sırrı açıkladı - Sayfa 1

Un kurabiyesi, son dönemlerde en çok tercih edilen hamur işlerinin başında gelir. Kıyır kıyır kıvamı ve lezzeti ile un kurabiyesi, hem kahvaltıda hem de akşam 5 çayında tüketilebilen tatlıların arasındadır.

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Ağızda dağılan gerçek un kurabiyesinin incelikleri * 32 yıllık pastaneci sırrı açıkladı - Sayfa 2

Üstüne üstlük düşünüldüğü kadar yüksek kalorili de değildir. Hafif olması ve çok fazla şeker bulunmaması diyet yapanların bile tatlı ihtiyacını karşılamasında yardımcı olmaktadır.

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Ağızda dağılan gerçek un kurabiyesinin incelikleri * 32 yıllık pastaneci sırrı açıkladı - Sayfa 3

Ayrıca ev hanımlarının günün her öğününde tüketilen un kurabiyesinin pratik ve kolay bir şekilde hazırlanıyor olması da trend olmasında etkili oldu. Fakat pratik bir şekilde hazırlandığı kadar kıvamının tutması da bir o kadar zordur.

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Ağızda dağılan gerçek un kurabiyesinin incelikleri * 32 yıllık pastaneci sırrı açıkladı - Sayfa 4

Un kurabiyesinin kıyır kıyır olması ve ağızda dağılması için bilmeniz gereken incelikleri var. En leziz ve gerçek un kurabiyesini elbette ki pastane ustaları yapıyor. 32 yıllık pastane ustası olan Uğur Çınar Ekonomim.com'a tüm sırlarını açıkladı.

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