Ağızda dağılan gerçek un kurabiyesinin incelikleri * 32 yıllık pastaneci sırrı açıkladı
Gerçek un kurabiyesinin ağızda dağılmasını sağlayan bir inceliği var
Un kurabiyesi, son dönemlerde en çok tercih edilen hamur işlerinin başında gelir. Kıyır kıyır kıvamı ve lezzeti ile un kurabiyesi, hem kahvaltıda hem de akşam 5 çayında tüketilebilen tatlıların arasındadır.
Üstüne üstlük düşünüldüğü kadar yüksek kalorili de değildir. Hafif olması ve çok fazla şeker bulunmaması diyet yapanların bile tatlı ihtiyacını karşılamasında yardımcı olmaktadır.
Ayrıca ev hanımlarının günün her öğününde tüketilen un kurabiyesinin pratik ve kolay bir şekilde hazırlanıyor olması da trend olmasında etkili oldu. Fakat pratik bir şekilde hazırlandığı kadar kıvamının tutması da bir o kadar zordur.
Un kurabiyesinin kıyır kıyır olması ve ağızda dağılması için bilmeniz gereken incelikleri var. En leziz ve gerçek un kurabiyesini elbette ki pastane ustaları yapıyor. 32 yıllık pastane ustası olan Uğur Çınar Ekonomim.com'a tüm sırlarını açıkladı.