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  4. Ağızda dağılan gerçek un kurabiyesi : Sadece 3 malzemeyle pastane usulü böyle oluyor

Ağızda dağılan gerçek un kurabiyesi : Sadece 3 malzemeyle pastane usulü böyle oluyor

Un kurabiyesi hazırlamadan önce 45 yıldır kendi işletmesinde bu lezzeti yapan Ayşe abladan püf noktaları almalısınız.

Ağızda dağılan gerçek un kurabiyesi : Sadece 3 malzemeyle pastane usulü böyle oluyor - Sayfa 1

Kurabiye Türk sofralarının olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alıyor. Ev hanımlarının genellikle çay yanına hazırladığı bu lezzetli atıştırmalık düşük kalorili olduğu için kilo da yapmıyor.

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Ağızda dağılan gerçek un kurabiyesi : Sadece 3 malzemeyle pastane usulü böyle oluyor - Sayfa 2

Doyurucu olan un kurabiyesi tatlı krizlerini de önlüyor. Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu nefis kurabiye ev hanımlarının pratik lezzetleri arasında yer alıyor.

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Ağızda dağılan gerçek un kurabiyesi : Sadece 3 malzemeyle pastane usulü böyle oluyor - Sayfa 3

İstanbul Avcılar’da tam 45 yıldır kendi küçük işletmesinde un kurabiyesi yaparak satan Ayşe abla ev hanımlarının bilmesi gereken tüm sırları açıkladı.

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Ağızda dağılan gerçek un kurabiyesi : Sadece 3 malzemeyle pastane usulü böyle oluyor - Sayfa 4

NOT: Ayşe ablanın sırrı malzemeler. Unun kaliteli olması gerekiyor. Yağ ise margarin yerine mutlaka tereyağı kullanılmalı. Tereyağı un kurabiyesine lezzet kattığı gibi kıvam da veriyor.

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