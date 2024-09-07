Ağızda dağılan gerçek un kurabiyesi : Sadece 3 malzemeyle pastane usulü böyle oluyor
Un kurabiyesi hazırlamadan önce 45 yıldır kendi işletmesinde bu lezzeti yapan Ayşe abladan püf noktaları almalısınız.
Kurabiye Türk sofralarının olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alıyor. Ev hanımlarının genellikle çay yanına hazırladığı bu lezzetli atıştırmalık düşük kalorili olduğu için kilo da yapmıyor.
Doyurucu olan un kurabiyesi tatlı krizlerini de önlüyor. Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu nefis kurabiye ev hanımlarının pratik lezzetleri arasında yer alıyor.
İstanbul Avcılar’da tam 45 yıldır kendi küçük işletmesinde un kurabiyesi yaparak satan Ayşe abla ev hanımlarının bilmesi gereken tüm sırları açıkladı.
NOT: Ayşe ablanın sırrı malzemeler. Unun kaliteli olması gerekiyor. Yağ ise margarin yerine mutlaka tereyağı kullanılmalı. Tereyağı un kurabiyesine lezzet kattığı gibi kıvam da veriyor.