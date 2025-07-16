Ağızda dağılan kıyır kıyır limonlu kurabiyenin sırrı ; Sirke yerine 2 yemek kaşığı eklemek yetiyor

Limonlu kurabiye özellikle yaz aylarının en çok tercih edilen atıştırmalıklarından biridir. Çok fazla şekerli olmadığı için yaz aylarında soğuk bir limonatanın yanında muhteşem bir eşlikçidir. Hem yazın sıcağından etkilenmek istemeyenler hem de diyet yapanlar sıklıkla tercih eder.