Ağızda dağılan kıyır kıyır limonlu kurabiyenin sırrı ; Sirke yerine 2 yemek kaşığı eklemek yetiyor
Pişirdiğiniz limonlu kurabiyenin çatlak ve kıyır kıyır olmasını istiyorsanız sirke yerine iki yemek kaşığı limon suyu ilave etmelisiniz.
Limonlu kurabiye özellikle yaz aylarının en çok tercih edilen atıştırmalıklarından biridir. Çok fazla şekerli olmadığı için yaz aylarında soğuk bir limonatanın yanında muhteşem bir eşlikçidir. Hem yazın sıcağından etkilenmek istemeyenler hem de diyet yapanlar sıklıkla tercih eder.
Ancak basit gibi görünen bu lezzetli atıştırmalığı kıyır kıyır yapmak ve çatlak görünümü vermek sanıldığı kadar kolay değildir. Malzemelerin oda sıcaklığında yer alması şarttır ancak ağızda kayıp gitmesini isterseniz bu ancak limon suyu ile mümkündür.
ÇATLAK YAPISI İÇİN...
Limonlu kurabiyelerin çatlak görünümü için mutlaka fırına buz gibi soğuk koymanız gerekir. Bunun için şekil verdiğiniz kurabiyeleri 10 15 dakika kadar buzdolabında beklettikten sonra fırına verin. Buradaki ısı farklı kurabiyedeki çatlak etkisini yükseltir.
KIYIR KIYIR ÇATLAK LİMONLU KURABİYENİN ADIMLARI
Limonlu Çatlak Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler
Hamuru için:
2 adet yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
6 yemek kaşığı toz şeker
1 limon kabuğu rendesi
Yarım limon suyu
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2, 5 su bardağı un
Üzeri için:
1 su bardağı pudra şekeri