Ağızda eriyen limonlu kekin harç tüyosu ; Süt yerine ekleyince pamuk gibi oluyor
Limonlu kek hazırlarken ağızda erimesi ve pamuk gibi olması için bilmeniz gereken pişirme tüyosu
Çay saatlerinin ev ekürisi limonlu kektir. Hazırlanışı bakımından ağızda eriyen ve ferahlatıcı tadıyla beğenilen limonlu keki hazırlamak biraz zahmetli olabiliyor.
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Ne kadar zahmetli olsa da çok lezzetli olan ve afiyetle tüketilen bu kekin bazı püf noktaları var.
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AĞIZDA ERİYEN LİMONLU KEKİN HAZIRLANIŞI
kevserinmutfagi.com’daki bilgiye göre gereken malzemeler şöyle:
- 2 yumurta,
- 1 su bardağı şeker,
- 1/2 su bardağı sıvı yağ,
- 1 su bardağı süt,
- 1 adet limonun suyu,
- 2 adet limonun sarı kabukları (rendelenmiş),
- 2 su bardağı un,
- 1 paket kabartma tozu
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