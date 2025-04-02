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  4. Ağızda eriyen limonlu kekin harç tüyosu ; Süt yerine ekleyince pamuk gibi oluyor

Ağızda eriyen limonlu kekin harç tüyosu ; Süt yerine ekleyince pamuk gibi oluyor

Limonlu kek hazırlarken ağızda erimesi ve pamuk gibi olması için bilmeniz gereken pişirme tüyosu

Ağızda eriyen limonlu kekin harç tüyosu ; Süt yerine ekleyince pamuk gibi oluyor - Sayfa 1

Çay saatlerinin ev ekürisi limonlu kektir. Hazırlanışı bakımından ağızda eriyen ve ferahlatıcı tadıyla beğenilen limonlu keki hazırlamak biraz zahmetli olabiliyor.

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Ağızda eriyen limonlu kekin harç tüyosu ; Süt yerine ekleyince pamuk gibi oluyor - Sayfa 2

Ne kadar zahmetli olsa da çok lezzetli olan ve afiyetle tüketilen bu kekin bazı püf noktaları var.

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Ağızda eriyen limonlu kekin harç tüyosu ; Süt yerine ekleyince pamuk gibi oluyor - Sayfa 3

AĞIZDA ERİYEN LİMONLU KEKİN HAZIRLANIŞI

kevserinmutfagi.com’daki bilgiye göre gereken malzemeler şöyle:

  • 2 yumurta,
  • 1 su bardağı şeker,
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ,
  • 1 su bardağı süt,
  • 1 adet limonun suyu,
  • 2 adet limonun sarı kabukları (rendelenmiş),
  • 2 su bardağı un,
  • 1 paket kabartma tozu
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Ağızda eriyen limonlu kekin harç tüyosu ; Süt yerine ekleyince pamuk gibi oluyor - Sayfa 4

Yumurta ve şekeri çırpın,

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