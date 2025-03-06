Ağrı, hassasiyet, kas kaybı... Omuz kireçlenmesinde bu belirtilere dikkat!
Kireçlenme, eklemi çevreleyen kıkırdak doku aşındığı zaman oluşan kronik bir eklem hastalığıdır. Omuz kireçlenmesi ise, omuz ekleminde kıkırdak dokusunun zamanla aşınmasıyla ortaya çıkan ve günlük aktiviteleri etkileyenbir rahatsızlıktır. Peki, omuz kireçlenmesinin belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
Omuz kireçlenmesi nedir?
Omuz eklemi, omuz başı kemiği ve kürek kemiği tarafındaki yuvanın oluşturduğu ve vücudumuzdaki en fazla hareket edebilme yeteneğine sahip bir eklemdir. Omuz kireçlenmesi ya da tıptaki adıyla omuz artriti ise omuz eklemindeki kıkırdak dokunun aşınmasına bağlı olarak oluşan bir rahatsızlıktır.
Omuz kireçlenmesinin nedenleri nelerdir?
Genetik, omuz yaralanmaları, omuz eklemi ile ilgili doğumsal sorunlar, romatizmal hastalıklar, eklem zarı hastalıkları, tedavi edilmekte geç kalınmış veya yanlış tedavi edilmiş eklem çıkıkları, aşırı kilo, duruş bozukluğu ve mesleki zorlanma omuz kireçlenmesinin nedenlerindendir.
Omuz kireçlenmesinin belirtileri nelerdir?
Kolun hareket ettirilmesi ile omuzda ağrı, aniden gelişen omuz ağrısı, gece ağrısı, hareketlerin kısıtlanması, omzun sertleşmesi, omuzda kızarıklık, kemik kanlanma bozuklukları, omuz ekleminde oluşan şişlik ve hassasiyet, kas kaybı ve omuz hareketleri sırasında kıkırdakta sürtünmeden kaynaklı sesli çıtırtılar omuz kireçlenmesinin belirtilerindendir.