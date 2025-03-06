Ağrı, hassasiyet, kas kaybı... Omuz kireçlenmesinde bu belirtilere dikkat!

Omuz kireçlenmesi nedir?

Omuz eklemi, omuz başı kemiği ve kürek kemiği tarafındaki yuvanın oluşturduğu ve vücudumuzdaki en fazla hareket edebilme yeteneğine sahip bir eklemdir. Omuz kireçlenmesi ya da tıptaki adıyla omuz artriti ise omuz eklemindeki kıkırdak dokunun aşınmasına bağlı olarak oluşan bir rahatsızlıktır.