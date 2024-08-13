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  4. Ağustos ayında meydana geliyor: Meraklıları saatlerce izledi

Ağustos ayında meydana geliyor: Meraklıları saatlerce izledi

Özellikle ağustos aylarında meydana gelen perseid meteor yağmuru, Bitlis'teki uzay meraklılarını gökyüzüne kilitledi.

Ağustos ayında meydana geliyor: Meraklıları saatlerce izledi - Sayfa 1

Dün gece meydana gelen perseid meteor yağmurunu izlemek ve görüntülemek isteyen uzay meraklıları, soluğu Nemrut Krater Gölü çevresinde aldı.

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Ağustos ayında meydana geliyor: Meraklıları saatlerce izledi - Sayfa 2

ece geç saatlere kadar bu yağmuru izlemek ve görüntülemek isteyen Dr. Cihan Önen, şunları söyledi:

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Ağustos ayında meydana geliyor: Meraklıları saatlerce izledi - Sayfa 3

“Perseid meteor yağmuru, ağustos ayında meydana gelmektedir. Bugünlerde meteor yağmuru zirveye ulaşmaktadır.

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Ağustos ayında meydana geliyor: Meraklıları saatlerce izledi - Sayfa 4

Biz de doğa ve uzay severler olarak ekipmanlarımızı alıp Krater Gölü'ne geldik ve yönümüzü gökyüzüne çevirdik.

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