Ağustos ayında meydana geliyor: Meraklıları saatlerce izledi
Özellikle ağustos aylarında meydana gelen perseid meteor yağmuru, Bitlis'teki uzay meraklılarını gökyüzüne kilitledi.
Dün gece meydana gelen perseid meteor yağmurunu izlemek ve görüntülemek isteyen uzay meraklıları, soluğu Nemrut Krater Gölü çevresinde aldı.
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ece geç saatlere kadar bu yağmuru izlemek ve görüntülemek isteyen Dr. Cihan Önen, şunları söyledi:
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“Perseid meteor yağmuru, ağustos ayında meydana gelmektedir. Bugünlerde meteor yağmuru zirveye ulaşmaktadır.
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Biz de doğa ve uzay severler olarak ekipmanlarımızı alıp Krater Gölü'ne geldik ve yönümüzü gökyüzüne çevirdik.
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