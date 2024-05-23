Ailelere LGS uyarısı

1-) Kıyaslamaktan kaçının

Öğrencilerin en büyük stres kaynaklarından biri, ebeveynlerinin onları başkalarıyla kıyaslamasıdır. Deneme sınavı sonuçları veya performans üzerinden başka öğrencilerle yapılan kıyaslamalar, öğrencinin stres seviyesini artırır ve sınav performansını olumsuz etkiler. Bu nedenle, çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslamaktan kaçının ve onların bireysel çabalarını takdir edin.