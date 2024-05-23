Ailelere LGS uyarısı
2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sadece günler kaldı. Bu dönemde adayların en büyük destekçisi olan ailelerin, çocuklarına nasıl davranması gerektiği konusunda önemli ipuçları bulunuyor.
Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, sınav hazırlığının son günlerinde ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları beş başlık altında sıraladı.
1-) Kıyaslamaktan kaçının
Öğrencilerin en büyük stres kaynaklarından biri, ebeveynlerinin onları başkalarıyla kıyaslamasıdır. Deneme sınavı sonuçları veya performans üzerinden başka öğrencilerle yapılan kıyaslamalar, öğrencinin stres seviyesini artırır ve sınav performansını olumsuz etkiler. Bu nedenle, çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslamaktan kaçının ve onların bireysel çabalarını takdir edin.
2-) Rutinleri bozmayın
Sınav yaklaştıkça ebeveynler, evin düzeninde değişiklik yapma eğiliminde olabilirler. Ancak, evin rutinini bozmak yerine, normal düzeni korumak önemlidir. Misafir kabul etmeme, uyku ve yemek düzenini değiştirme gibi alışkanlıklardan kaçınarak, öğrencinin alıştığı düzenin devam etmesini sağlamak, stresi azaltır.
3-) Anlayış gösterin
Öğrenciler sınava yaklaştıkça daha gergin ve agresif olabilirler. Bu dönemde çocukların ani tepkilerini anlayışla karşılamak ve onlara destek olmak önemlidir. Stresin kaynağı hakkında konuşarak, öğrencinin rahatlamasına yardımcı olabilirsiniz. Empati kurarak, onların yanında olduğunuzu hissettirin.