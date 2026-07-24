Akciğer kanserinde erken teşhis ve yeni tedaviler umut oluyor

HASTALIĞIN GELİŞİM SÜRECİ

Akciğer kanseri, akciğer dokularındaki hücrelerin yapısal değişim göstererek kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla başlayan tıbbi bir durumdur. Bu çoğalma zamanla tedavi edilebilir kitlelere dönüşerek akciğerin normal solunum fonksiyonunu etkilemeye başlar. Hastalık temel olarak hücrelerin mikroskobik yapısına göre küçük hücreli ve küçük hücreli dışı olmak üzere iki ana türe ayrılır. Modern tıp, bu hücre tiplerinin her birine özel ve hedef odaklı tedavi yöntemleri geliştirerek hastalığı kontrol altına almaktadır.