Akdeniz rüzgarı MasterChef’te esiyor: Rekabetin yeni adı İspanyol Paella | Paella nasıl yapılır?
MasterChef stüdyosunda bu akşam mutfakların en prestijli ve teknik isteyen deniz mahsullü yemeği Paella başrolde yer alıyor. Yarışmacılar, şeflerin yüksek beklentilerini karşılamak adına pirincin pişme derecesinden deniz ürünlerinin hassas dengesine kadar her ayrıntıda kusursuzluğu arayacak. Safran kokusunun tüm mutfağı saracağı bu zorlu düelloda, tavanın dibini tam kıvamında tutturabilen ve malzemeleri en doğru sıralamayla birleştiren isimler bir üst tura adını yazdıracak. Peki, paella nasıl yapılır? İşte, MasterChef paella tarifi...
PAELLA İÇİN MALZEMELER
2 su bardağı paella pirinci
300 gram ayıklanmış karides
200 gram halka doğranmış kalamar
200 gram kabuksuz midye içi
200 gram küçük doğranmış tavuk göğsü
1 adet yemeklik doğranmış soğan
3 diş ezilmiş sarımsak
2 adet rendelenmiş domates
1 çay bardağı taze bezelye
5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 tutam sıcak suda demlenmiş safran
4 su bardağı sıcak balık veya tavuk suyu
1 adet dilimlenmiş limon
Tuz
Karabiber
Taze çekilmiş kırmızı biber
PAELLA NASIL YAPILIR?
Geniş ve derinliği az olan özgün bir paella tavasını ocağa alıp zeytinyağını ısıtarak işe başlayın. Yemeklik doğradığınız soğanları ve sarımsakları yağda kokusu çıkana kadar hafifçe terletin.
Ardından tavuk parçalarını ekleyip yüksek ateşte dış kısımları hafifçe renk alana dek soteleme işlemine devam edin.