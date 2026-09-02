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  4. Akdeniz rüzgarı MasterChef’te esiyor: Rekabetin yeni adı İspanyol Paella | Paella nasıl yapılır?

Akdeniz rüzgarı MasterChef’te esiyor: Rekabetin yeni adı İspanyol Paella | Paella nasıl yapılır?

MasterChef stüdyosunda bu akşam mutfakların en prestijli ve teknik isteyen deniz mahsullü yemeği Paella başrolde yer alıyor. Yarışmacılar, şeflerin yüksek beklentilerini karşılamak adına pirincin pişme derecesinden deniz ürünlerinin hassas dengesine kadar her ayrıntıda kusursuzluğu arayacak. Safran kokusunun tüm mutfağı saracağı bu zorlu düelloda, tavanın dibini tam kıvamında tutturabilen ve malzemeleri en doğru sıralamayla birleştiren isimler bir üst tura adını yazdıracak. Peki, paella nasıl yapılır? İşte, MasterChef paella tarifi...

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Akdeniz rüzgarı MasterChef’te esiyor: Rekabetin yeni adı İspanyol Paella | Paella nasıl yapılır? - Sayfa 1

PAELLA İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı paella pirinci 

300 gram ayıklanmış karides

200 gram halka doğranmış kalamar

200 gram kabuksuz midye içi

200 gram küçük doğranmış tavuk göğsü

1 adet yemeklik doğranmış soğan

3 diş ezilmiş sarımsak

2 adet rendelenmiş domates

1 çay bardağı taze bezelye

5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 tutam sıcak suda demlenmiş safran

4 su bardağı sıcak balık veya tavuk suyu

1 adet dilimlenmiş limon

Tuz

Karabiber

Taze çekilmiş kırmızı biber

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Akdeniz rüzgarı MasterChef’te esiyor: Rekabetin yeni adı İspanyol Paella | Paella nasıl yapılır? - Sayfa 2

PAELLA NASIL YAPILIR?

Geniş ve derinliği az olan özgün bir paella tavasını ocağa alıp zeytinyağını ısıtarak işe başlayın. Yemeklik doğradığınız soğanları ve sarımsakları yağda kokusu çıkana kadar hafifçe terletin.

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Akdeniz rüzgarı MasterChef’te esiyor: Rekabetin yeni adı İspanyol Paella | Paella nasıl yapılır? - Sayfa 3

Ardından tavuk parçalarını ekleyip yüksek ateşte dış kısımları hafifçe renk alana dek soteleme işlemine devam edin.

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Akdeniz rüzgarı MasterChef’te esiyor: Rekabetin yeni adı İspanyol Paella | Paella nasıl yapılır? - Sayfa 4

Tavukların hemen peşinden kalamarları tavaya dahil ederek birkaç tur çevirin. Rendelenmiş domatesleri, bezelyeleri ve damak tadınıza göre ayarladığınız baharatları ekleyip malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın.

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