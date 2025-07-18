Akhisarlı üreticiden 34 yıl sonra gelen sır: 1 çay kaşığı eklemek zeytinin küflenmesini önlüyor
Geleneksel kahvaltı sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden zeytinin beyazlaşmasını ve küflenmesini engelleyecek metot ortaya çıktı. Akhisarlı 34 yıllık zeytinci meğerse üzerine 1 çay kaşığı ilave ediyormuş
Zeytin, Türkiye'de en sağlıklı ve en özel meyvelerden biridir. Genellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğun olarak yetiştirilen zeytin, antioksidan kabiliyetleri ve vitaminleriyle insan vücuduna doğrudan olumlu katkı sunan bir besin olarak ön plana çıkar. Zeytin yetiştiriciliğinde Bursa Gemlik, Balıkesir Ayvalık ve Manisa Akhisar zeytin üretimi hususunda başı çekmektedir.
Özellikle zeytinyağı şeklinde tüketildiğinde, oleik asit bakımından zengin içeriği sayesinde kalp ve damar sağlığını muhafaza etmeye destekte bulunur; zararlı kolesterolü minimuma indirgerken, iyi kolesterol derecesini yükseltir. Ayrıca kuvvetli bir polifenol kaynağı olan zeytin, hücrelerin tahrip olmasını engelleyerek yaşlanma aşamasını yavaşlatır ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Zeytin, sadece vücut sağlığına değil, ayrıca zihinsel fonksiyonlara da pozitif destekte bulunur. Hafızayı kuvvetlendirmeye yardımcı olurken, zihinsel problemlerin engellenmesinde etkin rol oynar. Lif açısından zengin yapısıyla sindirimie yardımcı olarak bağırsakların periyodik çalışmasına katkı sağlar. Akdeniz diyetinin ana taşlarından biri olan bu değerli meyve, sağlıklı ve uzun bir yaşamın olmazsa olmaz besinlerinden kabul edilmektedir.