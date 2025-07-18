Akhisarlı üreticiden 34 yıl sonra gelen sır: 1 çay kaşığı eklemek zeytinin küflenmesini önlüyor

Zeytin, sadece vücut sağlığına değil, ayrıca zihinsel fonksiyonlara da pozitif destekte bulunur. Hafızayı kuvvetlendirmeye yardımcı olurken, zihinsel problemlerin engellenmesinde etkin rol oynar. Lif açısından zengin yapısıyla sindirimie yardımcı olarak bağırsakların periyodik çalışmasına katkı sağlar. Akdeniz diyetinin ana taşlarından biri olan bu değerli meyve, sağlıklı ve uzun bir yaşamın olmazsa olmaz besinlerinden kabul edilmektedir.