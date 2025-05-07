Akıllı evler gerçekten akıllı mı?

AKILLI EVLER NELER YAPABİLİYORLAR?

Akıllı ev konsepti, temel olarak evdeki cihazların ve sistemlerin internete bağlanarak birbirleriyle iletişim kurabilmesi ve uzaktan kontrol edilebilmesi üzerine kuruludur. Bu sayede kullanıcılar, akıllı telefonları, tabletleri veya sesli asistanları aracılığıyla aydınlatmayı, ısıtmayı, güvenliği, eğlence sistemlerini ve hatta beyaz eşyalarını yönetebiliyorlar.