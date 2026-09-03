Akışkan mutluluk: MasterChef’in meşhur İzmir bombası tarifi!

Hamuru için derin bir karıştırma kabına ılık su, sıvı yağ, toz şeker ve vanilyayı alarak şeker eriyene kadar karıştırın. Ardından elenmiş unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında, oldukça elastik ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin.