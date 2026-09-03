Akışkan mutluluk: MasterChef’in meşhur İzmir bombası tarifi!
MasterChef Türkiye’de yarışmacıların sınırları zorlayan tatlı düellosunda öne çıkan İzmir bombası, ekran başındaki herkesin tatlı krizini tetikledi. Isırıldığı anda içinden taşan sıcacık akışkan çikolatası ve incecik, ağızda dağılan hamuruyla bu efsane lezzet şeflerden tam not almayı başardı. Geleneksel pastane usulünü MasterChef teknikleriyle birleştiren bu tarif, az malzemeyle evde devasa bir lezzet şöleni yaratmanın en kısa yolu. İşte fırından çıktığı gibi tüketilmesi gereken, tam ölçülü ve içi çikolata şelalesini andıran orijinal İzmir bombası tarifi!
İZMİR BOMBASI İÇİN MALZEMELER
Yarım su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
1,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Sürülebilir çikolata
İZMİR BOMBASI NASIL YAPILIR?
İzmir bombası yapımına başlamadan önce en önemli aşama çikolatayı hazırlamaktır. Bir tepsiye yağlı kağıt serin ve sürülebilir çikolatadan birer tatlı kaşığı alarak aralıklı şekilde tepsiye porsiyonlayın. Bu çikolataları, hamuru hazırlarken kolayca şekil alabilmeleri için derin dondurucuda yaklaşık 20-30 dakika iyice donana kadar bekletin.
Hamuru için derin bir karıştırma kabına ılık su, sıvı yağ, toz şeker ve vanilyayı alarak şeker eriyene kadar karıştırın. Ardından elenmiş unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında, oldukça elastik ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin.
Hazırladığınız pürüzsüz hamurun üzerini temiz bir bezle örterek oda sıcaklığında yaklaşık 15-20 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın. Her bir bezeyi, merdane yardımıyla yağlamadan, tezgah üzerinde fırın tepsisine koyacağınız boyutta incecik olacak şekilde açın.