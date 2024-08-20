Akışkanlığına peçete dayanmıyor… Ağlayan kek için Alman aşçıdan önemli tüyo
Akışkan bir ağlayan kek yapmak için Alman Olga Kaiser’e kulak verin
Ağlayan kek tatlısı çok sevilir. Özellikle apartman komşuları 5 çayına şipşak hazırlar ve servis eder. Pratik bir tatlı olmasının yanı sıra lezzetli de olan ağlayan kek yüksek kalorili değildir. Üzerindeki kremayla eşleyen muhteşem kakao ve akışkan çikolata ise adeta damaklarda şölen etkisi bırakır.
Birkaç malzemeyle hazırlanabilen bu tatlı doğum günlerinde bile tercih ediliyor. Yüksek maliyetli pastalardan uzak durmanın yanı sıra tüm malzemeleri siz eklediğiniz için daha hijyenik ve sağlıklı oluyor.
Çocuklar ise bu muhteşem tatlıya bayılıyor. Evinizde ağlayan kek tatlısı hazırlarken ise bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken birkaç önemli püf nokta var. Bu sayede çok lezzetli, kıvamı tam ayarında akışkan bir ağlayan kek yapacaksınız.
Fındık Türkiye’den gitse de çikolata işinde Almanların eline neredeyse kimse su dökemiyor. Bu nedenle ağlayan kek de de idol Almanlar oldu.