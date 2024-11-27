Akşam yemeği sonrası sadece 1 saat yetiyor: Hem kan şekerini dengeliyor hem diyabeti önlüyor!

Akşam yemeğinin sindirilmesi, sabah ve öğle öğünlerine kıyasla biraz daha zordur. Çünkü gün içinde mutlaka hareket edilecek bir alan oratam bulabilirken, evde olanlar akşam öğünü sonrası yediklerini sindirmekte sıkıntılar çekebilir. Öyle ki bu hem kilo alma hem de daha büyük sağlık sorunları için de zemin hazırlıyor.