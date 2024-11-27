Akşam yemeği sonrası sadece 1 saat yetiyor: Hem kan şekerini dengeliyor hem diyabeti önlüyor!
Uzmanlar, akşam yemeği sonrası kan şekeri ve kilo fazlalığı için ‘yürüyüş’ uyarısında bulundu. Faydalarını duyunca sizler de harekete geçeceksiniz!
Akşam yenilen yemeğin her zaman diğer öğünlere kıyasla daha riskli olduğu defalarca kez kanıtlanmıştı. Elbette bu zarar besinlerden değil. Kilo alma, kan şekeri dengesizliği ve birçok sorun için akşam yemeği sonrası hareketsizlik büyük problemleri beraberinde getirebilir. Temel sebebi ise hareketsizlik ya da hazımsızlık.
Uzmanlar her zaman insanların zinde kalabilmesi için spor ve çeşitli egzersizler yapılmasını tavsiye ediyor. Ancak spor ve egzersize zaman ayıramıyorsanız, en azından yürüyüş yaparak vücudunuzu dengede tutabilirsiniz.
Akşam yemeğinin sindirilmesi, sabah ve öğle öğünlerine kıyasla biraz daha zordur. Çünkü gün içinde mutlaka hareket edilecek bir alan oratam bulabilirken, evde olanlar akşam öğünü sonrası yediklerini sindirmekte sıkıntılar çekebilir. Öyle ki bu hem kilo alma hem de daha büyük sağlık sorunları için de zemin hazırlıyor.