Akyaka yine dünya gündeminde! The Guardian yazdı: Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası

'VAY BE. GÜZELLİĞİNİ YAŞAYIN'

NASA'nın, 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde Instagram hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadesiyle paylaştığı Kadın Azmağı'nın yer aldığı Muğla'nın dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi ayrıca BM Turizm Örgütü tarafından düzenlenen 'En İyi Turizm Köyleri' girişimi kapsamında doğal ve kültürel mirası ile sürdürülebilir turizm anlayışı sayesinde dünyanın önde gelen destinasyonları arasında gösterildi.