Akyaka yine dünya gündeminde! The Guardian yazdı: Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası
Muğla'nın dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi, İngiliz The Guardian'da yayımlanan yazıyla bir kez daha dünya gündemine taşındı. The Guardian yazarı Annabelle Thorpe, Akyaka'yı kitlesel turizme direnen ender sahil kasabalarından biri olarak tanımladı.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin şehir' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, her mevsimde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
Özellikle Akyaka'nın yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı, doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.
Bin 200 metre uzunluğundaki azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları, su üzerinde süzülen ördekleriyle görsel şölen sunuyor.
'VAY BE. GÜZELLİĞİNİ YAŞAYIN'
NASA'nın, 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde Instagram hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadesiyle paylaştığı Kadın Azmağı'nın yer aldığı Muğla'nın dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi ayrıca BM Turizm Örgütü tarafından düzenlenen 'En İyi Turizm Köyleri' girişimi kapsamında doğal ve kültürel mirası ile sürdürülebilir turizm anlayışı sayesinde dünyanın önde gelen destinasyonları arasında gösterildi.