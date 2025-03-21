Alman bilim insanları sahte elle beyni kandırdı! Acı hissedilir derecede azaldı
Almanya'da bilim insanları, beyin ile beden arasındaki bağı şaşırtıcı bir deneyle sorguladı. “Sahte el illüzyonu” adı verilen yöntemle, katılımcıların hissettikleri acı seviyesinde belirgin bir düşüş yaşandı.
Bochum’daki LWL Üniversitesi Hastanesi Psikosomatik Tıp ve Psikoterapi Kliniği'nde görevli araştırmacılar, beynin görsel ve duyusal verilerle nasıl etkilendiğini inceleyen bir deney gerçekleştirdi.
Deneyde, katılımcıların gerçek elleri görünmeyecek şekilde gizlenirken,onların yerine gerçekçi görünümlü bir “sahte el” konuldu ve kırmızı ışıkla aydınlatıldı.
Bu süreçte, gerçek ele ısı uygulanırken katılımcılar hissettikleri acıyı anlık olarak değerlendirdi. Deneyin sonucuna göre, sahte eli gerçekmiş gibi algılayan bireylerin acı hissi azaldı.
Geleneksel olarak, sahte el illüzyonu, hem gerçek hem de sahte ele aynı anda yapılan dokunuşlarla uyarılır. Ancak bu araştırmada, yalnızca ısı ve görsel uyarılar kullanıldı. 34 sağ elini kullanan katılımcıdan her biri, ağrı eşiği ölçüldükten sonra sol ellerini bir ekranın arkasına yerleştirdi. Gerçek el, ısıtıcı cihazla temas halindeyken görünmüyor, ancak sahte elin altına kırmızı ışık yerleştirildi.