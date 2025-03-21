Alman bilim insanları sahte elle beyni kandırdı! Acı hissedilir derecede azaldı

Geleneksel olarak, sahte el illüzyonu, hem gerçek hem de sahte ele aynı anda yapılan dokunuşlarla uyarılır. Ancak bu araştırmada, yalnızca ısı ve görsel uyarılar kullanıldı. 34 sağ elini kullanan katılımcıdan her biri, ağrı eşiği ölçüldükten sonra sol ellerini bir ekranın arkasına yerleştirdi. Gerçek el, ısıtıcı cihazla temas halindeyken görünmüyor, ancak sahte elin altına kırmızı ışık yerleştirildi.