Anevrizma nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?
Damar duvarındaki gizli bir zayıflığın hayati bir tehdide dönüşmesiyle karakterize olan anevrizma, modern tıbbın imkanlarıyla artık çok daha erken teşhis edilip güvenle tedavi edilebiliyor. İşte, anevrizmaya dair bilmeniz gereken detaylar…
ANEVRİZMA NEDİR?
Anevrizma, en basit tabiriyle bir atardamarın duvarında oluşan yapısal bir deformasyon ve beraberinde gelen balonlaşma eylemidir. Kanın damar duvarına uyguladığı sürekli basınç, duvarın zayıf bir noktasından dışarı doğru genişlemesine ve bir kese oluşturmasına neden olur. Bu durum genellikle vücudun ana otobanı olan aort damarında veya beyindeki hassas damar ağlarında meydana gelir. Bir balonun fazla şişirilince incelmesi gibi, anevrizma kesesi de büyüdükçe damar duvarı hassaslaşır ve dayanıksız bir hal alır. Çoğu insan bu sessiz genişlemeyle yıllarca yaşayabilir ancak kontrol edilmediğinde bu tablo her an dramatik bir yırtılmaya dönüşebilir.
ANEVRİZMA NEDEN OLUR?
Damar duvarının neden esnekliğini kaybedip zayıfladığına dair birçok farklı faktör aynı anda rol oynayabilir. Bazı insanlar damar dokusunu zayıf kılan genetik miraslarla dünyaya gelirken, bazılarında ise bu durum yaşam içindeki alışkanlıklarla şekillenir. Özellikle kontrolsüz yüksek tansiyon, damar duvarını her kalp atışında adeta bir balyoz gibi döverek yapıyı yorar. Damar sertliği ise bu dokuyu esnek bir hortumdan ziyade kırılgan bir cam tüpe dönüştürerek anevrizma riskini katlar. Ayrıca yaşlanma süreciyle birlikte damarların doğal elastikiyetini yitirmesi de bu süreci hızlandıran biyolojik bir etkendir.
ANEVRİZMANIN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Anevrizmalar, yırtılma aşamasına gelene kadar nadiren fiziksel bir şikayet yaratırlar. Ancak büyüyen bir damar kesesi, komşu olduğu dokulara veya sinirlere baskı yapmaya başladığında vücut imdat sinyalleri göndermeye başlar. Beyin bölgesinde yerleşen bir anevrizma, görme bozuklukları veya göz arkasında geçmeyen künt bir ağrı ile kendini hatırlatabilir. Karın bölgesinde ise zayıf kişiler bazen yatar pozisyondayken göbeklerinde nabız gibi atan garip bir şişlik fark edebilirler. Bu erken işaretlerin yakalanması, hayat kurtaran bir cerrahi müdahale için doktora zaman kazandıran en önemli unsurdur.
PATLAMA ANINDAKİ ŞİDDETLİ SEMPTOMLAR
Bir anevrizmanın yırtıldığı an, vücudun en şiddetli alarm durumuna geçtiği ve dakikaların kritik önem kazandığı bir andır. Beyin anevrizması patlayan hastalar, o ana kadar yaşadıkları en korkunç ve ani baş ağrısını tarif ederek genellikle bilincini kaybedebilirler. Bu tabloya fışkırır tarzda kusma, ışığa bakamama ve boyun bölgesinde yoğun bir sertleşme hissi eşlik eder. Karın bölgesindeki yırtılmalarda ise sırtın derinlerine vuran, bıçak saplanır tarzda ani ve keskin bir ağrı hissedilir. Bu belirtilerin varlığında vakit kaybetmeden acil yardım çağırmak, hayatta kalma şansını belirleyen en temel adımdır.