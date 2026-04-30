Anevrizma nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?

ANEVRİZMA NEDİR?

Anevrizma, en basit tabiriyle bir atardamarın duvarında oluşan yapısal bir deformasyon ve beraberinde gelen balonlaşma eylemidir. Kanın damar duvarına uyguladığı sürekli basınç, duvarın zayıf bir noktasından dışarı doğru genişlemesine ve bir kese oluşturmasına neden olur. Bu durum genellikle vücudun ana otobanı olan aort damarında veya beyindeki hassas damar ağlarında meydana gelir. Bir balonun fazla şişirilince incelmesi gibi, anevrizma kesesi de büyüdükçe damar duvarı hassaslaşır ve dayanıksız bir hal alır. Çoğu insan bu sessiz genişlemeyle yıllarca yaşayabilir ancak kontrol edilmediğinde bu tablo her an dramatik bir yırtılmaya dönüşebilir.