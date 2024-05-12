Ani ağrılara dikkat! Böbrek taşı düşürüyor olabilirsiniz
Böbrek taşı, sık karşılaşılan hastalıklardan biri. Şiddetli ağrı ile kendini gösteren böbrek taşları boyutlarına göre tedavi edilebilir. Peki böbrek taşı belirtileri nelerdir? Böbrek taşı neden oluşur? Böbrek taşı nasıl teşhis edilir? Böbrek taşı nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...
Böbrek taşı nedir?
Börek taşı, idrar yolundaki minerallerden ve diğer maddelerden oluşan kristal kümeleridir. Böbrek taşı, tek böbrekte olabileceği gibi her iki böbrekte de olabilir.
Böbrek taşı belirtileri nelerdir?
Böbrek taşlarının en sık görülen belirtisi belinizin alt kısmında, karnınızda veya yan tarafınızdaki şiddetli ağrıdır. Bu belirtilere, idrar yaparken yanma ve acı, idrarda kan, bulutlu ve kötü kokulu idrar, sık idrara çıkma, idrar yapma zorluğu, ateş, titreme, mide bulantısı ve kusma da eşlik edebilir.
Böbrek taşı nedenleri nelerdir?
Böbrek taşının olası nedenleri arasında az miktarda su tüketmek, aile öyküsü, obezite, gut hastalığı, yetersiz fiziksel aktivite, doğumsal böbrek anomalileri, nükseden idrar yolu enfeksiyonları, böbrek kistleri, bazı ilaçlar, diyabet, çok fazla tuz ya da şeker içeren yiyecekler tüketilmesi yer alır.
Böbrek taşı nasıl teşhis edilir?
Böbrek taşlarını teşhis etmek için görüntüleme, kan ve idrar testlerini kullanır. Doktorunuz belirtilerinize ve muayenenize dayanarak böbrek taşınız olduğundan şüpheleniyorsa bazı testler isteyebilir. Bu testler, idrar ve kan tahlili, röntgen ve CT taramalarıdır.