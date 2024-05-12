Ani ağrılara dikkat! Böbrek taşı düşürüyor olabilirsiniz

Böbrek taşı belirtileri nelerdir?

Böbrek taşlarının en sık görülen belirtisi belinizin alt kısmında, karnınızda veya yan tarafınızdaki şiddetli ağrıdır. Bu belirtilere, idrar yaparken yanma ve acı, idrarda kan, bulutlu ve kötü kokulu idrar, sık idrara çıkma, idrar yapma zorluğu, ateş, titreme, mide bulantısı ve kusma da eşlik edebilir.