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Annesinin sevdiği Türkü ile konsere başladı, gözyaşları sel oldu! Megastar Tarkan sahnede yıkıldı

Annesi Tevetoğlu'nun vefatı üzerine adeta yıkılan ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, Avrupa turnesinde sahnede zor anlar yaşadı. Henüz yakın zamanda annesini defneden Tarkan, konsere annesinin en sevdiği türkü ile başladı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Annesinin sevdiği Türkü ile konsere başladı, gözyaşları sel oldu! Megastar Tarkan sahnede yıkıldı - Sayfa 1

Pop dünyasının sevilen ismi Tarkan, çok sevdiği annesi Neşe Tevetoğlu’nu kaybetti. Avrupa turnesinde vefat haberini alan ve apar topar Türkiye’ye gelen popstar, cenazeden birkaç gün sonra Avrupa turnesine geri döndü. 

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Annesinin sevdiği Türkü ile konsere başladı, gözyaşları sel oldu! Megastar Tarkan sahnede yıkıldı - Sayfa 2

Annesinin vefatından birkaç gün sonra sahneye dönen Tarkan, ilk konserine annesinin en sevdiği türkü ile başladı. 

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Annesinin sevdiği Türkü ile konsere başladı, gözyaşları sel oldu! Megastar Tarkan sahnede yıkıldı - Sayfa 3

Avrupa turnesine devam eden Tarkan, Stuttgart'ta sevenleriyle buluştu. Megastar, annesi Neşe Tevetoğlu’nun en sevdiği türküyü seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı. 

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Annesinin sevdiği Türkü ile konsere başladı, gözyaşları sel oldu! Megastar Tarkan sahnede yıkıldı - Sayfa 4

Hem seyircisini hem de kendisini gözyaşlarına boğan megastar, sahne arkasında türküyü seslendirirken annesinin de fotoğrafına yer verdi.

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