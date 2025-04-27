Annesinin sevdiği Türkü ile konsere başladı, gözyaşları sel oldu! Megastar Tarkan sahnede yıkıldı
Annesi Tevetoğlu'nun vefatı üzerine adeta yıkılan ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, Avrupa turnesinde sahnede zor anlar yaşadı. Henüz yakın zamanda annesini defneden Tarkan, konsere annesinin en sevdiği türkü ile başladı, gözyaşlarına hakim olamadı.
Pop dünyasının sevilen ismi Tarkan, çok sevdiği annesi Neşe Tevetoğlu’nu kaybetti. Avrupa turnesinde vefat haberini alan ve apar topar Türkiye’ye gelen popstar, cenazeden birkaç gün sonra Avrupa turnesine geri döndü.
Annesinin vefatından birkaç gün sonra sahneye dönen Tarkan, ilk konserine annesinin en sevdiği türkü ile başladı.
Avrupa turnesine devam eden Tarkan, Stuttgart'ta sevenleriyle buluştu. Megastar, annesi Neşe Tevetoğlu’nun en sevdiği türküyü seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı.