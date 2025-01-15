Antalya Körfezi'nde 15 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen türlerden birisi olan deniz tavşanı, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 15 yıl aradan sonra dalgıçların sualtı kamerasınca görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bizim yaptığımız çalışmadan 15 yıl sonra görülmesi de ilginç. Denizin incileri bunlar" dedi.
Antalya'da eğitim amaçlı dalış yapan bir grup dalgıç dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki deniz canlılığını görüntüledi.
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Çok sayıda türe ev sahipliği yapan Konyaaltı Sahili'nde dalgıçlar tarafından kalya alınan görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.
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