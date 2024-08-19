Antarktika'da olağan dışı ısınıyor: Ani hava olayları kapıda!
Uzmanlar, Antarktika'da olağan dışı sıcakların gerçekleştiğini ve bunun ani hava olaylarını tetikleyebileceğini söyledi. Peki dünyayı nasıl günler bekliyor?
Uzmanlar, Antarktika'da mevsim normallerinin üzerinde olağan dışı sıcaklık artışları yaşandığını, bunun da buzullarda endişe verici bir erimeye ve daha önce görülmemiş hava olaylarına neden olabileceğini belirtiyor.
Kış mevsimini yaşayan Antarktika'da temmuz ayının son günlerinde başlayan ve yaklaşık 2 hafta süren sıcak hava dalgası etkili oldu. Kıtada ortalama hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde ölçülürken yükselen sıcaklıkların buzulların erime hızını artırmasından endişe duyuluyor.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Antarktika üzerindeki genel atmosfer basıncının orta enlemlerdeki gibi alışılagelmiş atmosfer basıncından çok farklı olduğunu, kıta üstünde yıllar önce ozon tabakasının incelmesiyle de ilgisi bulunan ve atmosferin alt stratosfer bölümüne kadar etkili olan, bölgeye özgü bir dolaşım desenine sahip olduğunu söyledi.
Antarktika'nın tam üzerinde hem yüzey hem de yüksek atmosferde dinamik kökenli bir yüksek basınç bulunduğunu kaydeden Türkeş, şöyle devam etti: