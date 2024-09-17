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  4. Antibiyotikler onları güçlendirdi: 40 milyon kişi hayatını kaybedebilir!

Antibiyotikler onları güçlendirdi: 40 milyon kişi hayatını kaybedebilir!

Araştırmalara göre, antibiyotiklere dirençli bakteriler tehlikeli derecede güçlendi. Bilim insanları tehlikenin boyutuna işaret ediyor.

Antibiyotikler onları güçlendirdi: 40 milyon kişi hayatını kaybedebilir! - Sayfa 1

Araştırmalar, antibiyotiklere dirençli bakterilerin tehlikeli derecede güçlendiğini ortaya koydu.

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Antibiyotikler onları güçlendirdi: 40 milyon kişi hayatını kaybedebilir! - Sayfa 2

Süper bakteri krizi derinleşiyor. 2050 yılına kadar yaklaşık 40 milyon kişi, "Hiçbir ilaç fayda etmeyeceği için." ölecek.

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Antibiyotikler onları güçlendirdi: 40 milyon kişi hayatını kaybedebilir! - Sayfa 3

Onlarca ülkeden mikrobiyoloji uzmanlarının oluşturduğu araştırma ekibi, 204 ülkede 30 yıllık hasta kayıtlarını mercek altına aldı.

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Antibiyotikler onları güçlendirdi: 40 milyon kişi hayatını kaybedebilir! - Sayfa 4

Antibiyotiğe dirençli bakteriler sebebiyle gerçekleşen ölümlerin 70 yaş üstü hastalarda yüzde 80 arttığı tespit edildi.

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