Antibiyotikler onları güçlendirdi: 40 milyon kişi hayatını kaybedebilir!
Araştırmalara göre, antibiyotiklere dirençli bakteriler tehlikeli derecede güçlendi. Bilim insanları tehlikenin boyutuna işaret ediyor.
Araştırmalar, antibiyotiklere dirençli bakterilerin tehlikeli derecede güçlendiğini ortaya koydu.
1 | 8
Süper bakteri krizi derinleşiyor. 2050 yılına kadar yaklaşık 40 milyon kişi, "Hiçbir ilaç fayda etmeyeceği için." ölecek.
2 | 8
Onlarca ülkeden mikrobiyoloji uzmanlarının oluşturduğu araştırma ekibi, 204 ülkede 30 yıllık hasta kayıtlarını mercek altına aldı.
3 | 8
Antibiyotiğe dirençli bakteriler sebebiyle gerçekleşen ölümlerin 70 yaş üstü hastalarda yüzde 80 arttığı tespit edildi.
4 | 8