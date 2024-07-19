Antik çağlardan gelen şifa: Kiraz sapının mucizevi faydaları

Kiraz sapının faydaları nelerdir?

1-) Kalp sağlığını destekler

Kiraz sapındaki antioksidanlar kan damarlarını koruyarak kalp sağlığını korur.

2-) Ödem attırır

Kiraz sapları, fazla ödemi atarak bacaklar, ayak bilekleri ve yüz dahil olmak üzere vücudun farklı bölgelerindeki şişkinliğin azaltılmasına yardımcı olur.