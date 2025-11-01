Arka Sokaklar son bölüm izle, 775. bölüm ücretsiz izleme: Ali, Pınar’ı kaçırıyor!
Kanal D’nin yıllara meydan okuyan fenomen dizisi Arka Sokaklar, artık 1000’i bölüme adım adım ilerliyor. Cevher ve Ali’nin sahneleri reytingleri artırırken, yeni bölümde de aksiyon epey fazlaydı. Peki Arka Sokaklar son bölüm nasıl izlenir? İşte ücretsiz ve HD kalitede Arka Sokaklar son bölüm izleme…
Kanal D’nin yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar, bu yılki sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Cuma günlerinin dikkat çeken yapımlarından Arka Sokaklar, 778. bölümü ile izleyici ile buluştu.
Alp Korkmaz, yıllar sonra diziye bomba bir dönüş yaptı. Öyle ki reytingler son bir ayda adeta tavan yaptı.
