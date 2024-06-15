Arkeoloji bölümü nedir? Arkeoloji kaç yıllıktır?
Arkeoloji, kazı bilimidir. Eski çağlarda yaşamış olan insanların kültürlerini, yaşam şekillerini inceleyen bir bilim dalıdır. Peki, arkeoloji bölümü kaç yıllıktır? Arkeoloji bölümünde hangi dersler okutulur? Hangi puan türü ile öğrenci alır? Arkeoloji bölümü iş alanları nelerdir? İşte arkeoloji bölümüne dair detaylar...
Arkeoloji bölümü nedir?
Arkeoloji, kazı bilimidir. Arkeoloji bölümü, kazı ve araştırma çalışmalarında yer alacak arkeologlar yetiştirir.
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Arkeoloji bölümü kaç yıllıktır?
Arkeoloji bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
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Arkeoloji bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Arkeoloji, edebiyat fakültelerine bağlı bir bölümdür.
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Arkeoloji bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Arkeoloji, eşit ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci almaktadır.
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