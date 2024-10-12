Artık kolay kolay hasta olmayacaksınız! Bu yöntemleri uygulayan şifa buluyor
Bir fincan şekersiz menengiç kahvesi içtiğinizde ya da bir kaşık zeytinyağına limon damlatarak tükettiğinizde vücudunuzda ne faydalar sağlayacağınızı biliyor musunuz? İşte, ilk kez duyacağınız birbirinden faydalı bilgiler…
ŞEKERSİZ MENENGİÇ KAHVESİ
Şekersiz menengiç kahvesi; idrar yolu enfeksiyonu için faydalıdır. Nefes darlığına iyi gelir ve öksürüğü keser. Ayrıca, cilt sağlığını destekleyerek hücre yenilenmesine katkı sağlar.
PEYNİR VE YUMURTA SARISI
Kalsiyum D vitamini ile birlikte tüketildiğinde; D vitamini, yiyeceklerden daha fazla kalsiyum emilmesine yardımcı olur.
SALATALIK YA DA SOĞANLA YOĞURT YERSENİZ…
Salatalıkla yenen yoğurt yüksek ateşi düşürür. Soğanla yenen yoğurt ise enfeksiyonu giderir. Özellikle soğuk algınlığında en doğal yöntemdir.
YAĞLI BİR CİLDE SAHİPSENİZ…
Yağlı bir cilde sahip olanlar, eşit miktarda doğal gül suyu ve kekik suyunu karıştırıp karıştırıp pamukla günde 3 kez cildini silerse yağlanma sorunu ortadan kalkar.