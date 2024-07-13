Aşil tendonu kopması nedir? Nasıl tedavi edilir?

Aşil tendonu neden kopar?

Hızlı bir şekilde başlayan veya ani bir şekilde duran hareketler, aşil tendonu kopmasına neden olabilir. Örneğin, hızlı bir şekilde koşarken ani bir şekilde durmak ya da sert bir şekilde zıplamak aşil tendonu kopmasına neden olabilir.

Futbol, basketbol, atletizm, bisiklet, voleybol veya jimnastik gibi ani hızlanma ve durma gerektiren sporlar aşil tendonunun zorlanmasına ve yırtılmasına yol açabilir

Yaşlanma süreciyle birlikte tendonlar zayıflayabilir ve kolayca yırtılabilir hale gelebilir.

Aşil tendonunun doğrudan bir travmaya maruz kalması

Kullanılan bazı ilaçlar aşil tendonunu zayıflatarak yırtılmasına neden olabilmektedir.

Kronik böbrek yetmezliği, kolajen eksikliği, diyabet, gut, enfeksiyonlar, paratiroid bozuklukları, romatizmal eklem iltihabı, tiroid bozuklukları gibi sistemik hastalıklar da aşil tendonunun kopmasına neden olabilir.