Aşil tendonu kopması nedir? Nasıl tedavi edilir?
Aşil tendonu, baldır kasını topuğun arkasına bağlayan, ayak bileğinin arkasında yer vücuttaki en büyük ve en güçlü tendondur. Ani ve güçlü gerilimler aşil tendonu kopmalarına yol açabilmektedir. Peki, aşil tendonunun kopma belirtileri nelerdir? Aşil tendonu koptuğunda nasıl tedavi edilir? İşte aşil tendonu kopmasına dair detaylar…
Aşil tendonu nedir?
Aşil tendonu, baldır kasını topuğun arkasına bağlayan, ayak bileğinin arkasında yer vücuttaki en büyük ve en güçlü tendondur. Ani ve güçlü gerilimler aşil tendonu kopmalarına yol açabilmektedir.
Aşil tendonu kopması belirtileri nelerdir?
En sık yaşanan aşil tendonu kopma belirtisi, ayağın arka tarafında bir darbe hissiyle beraber ses duyulmasıdır.
Aşil tendonu kopması, ani ve keskin bir ağrıyla başlar. Bu ağrı, topuğun arkasında veya baldır bölgesinde hissedilir.
Ayak bileğinin arkasında şişlik ve morarma
Tendonun yırtıldığı yerde hassasiyet
Yokuş yukarı çıkarken ağrı
Yürüme ve koşma gibi aktivitelerde zorluk yaşama aşil tendonu kopması belirtilerindendir.
Aşil tendonu neden kopar?
Hızlı bir şekilde başlayan veya ani bir şekilde duran hareketler, aşil tendonu kopmasına neden olabilir. Örneğin, hızlı bir şekilde koşarken ani bir şekilde durmak ya da sert bir şekilde zıplamak aşil tendonu kopmasına neden olabilir.
Futbol, basketbol, atletizm, bisiklet, voleybol veya jimnastik gibi ani hızlanma ve durma gerektiren sporlar aşil tendonunun zorlanmasına ve yırtılmasına yol açabilir
Yaşlanma süreciyle birlikte tendonlar zayıflayabilir ve kolayca yırtılabilir hale gelebilir.
Aşil tendonunun doğrudan bir travmaya maruz kalması
Kullanılan bazı ilaçlar aşil tendonunu zayıflatarak yırtılmasına neden olabilmektedir.
Kronik böbrek yetmezliği, kolajen eksikliği, diyabet, gut, enfeksiyonlar, paratiroid bozuklukları, romatizmal eklem iltihabı, tiroid bozuklukları gibi sistemik hastalıklar da aşil tendonunun kopmasına neden olabilir.
Nasıl teşhis edilir?
Aşil tendonu kopması, doktor muayenesi ve ek tetkikler ile teşhis edilir. Thompson testi, Matles testi, MR, Aşil tendonu ultrasonu gibi tetkikler tanının konmasına yardımcı olur.