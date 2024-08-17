Aşırı terlemeyi önleyecek beslenme önerileri

Bu besinleri fazla tüketmeyin

Terlemeyi artıran bazı yiyecekler olduğunu söyleyen Diyetisyen Akbeyaz, bu besinler hakkında şu bilgileri verdi:

“Terlemeye etken olan diğer bir şey ise baharatlardır. Özellikle biberin içerisinde bulunan sentezlerin vücuttaki sıcaklığı arttığını ve vücudun ısıya karşı tepki olarak da terlemeye yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden baharatlı yiyeceklerden uzak durmak gerekli. Maalesef ülkemizde fazla tuzlu yeme alışkanlığı da var. Oysa tuzun fazlası, pek çok sağlık sorununa yol açtığı gibi, terlemeyi de artıyor. Ayrıca yemeklerin yanında yeşillik olarak tüketilen tere de fazla yenildiğinde aynı sonuca yol açıyor.