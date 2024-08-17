Aşırı terlemeyi önleyecek beslenme önerileri
Uzman Diyetisyen Burcu Akbeyaz; sıcak havalarda terlememek için yapılması gerekenleri sıralayarak; "Protein açısından zengin bir diyet terlemeyi oldukça artırabilir" dedi. Akbeyaz, gece terlemenin alınan yiyecekler kadar B12 veya D vitamini eksikliğinde de ortaya çıkabileceğini belirtti.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Uzman Diyetisyen Burcu Akbeyaz; sıcak havalarda aşırı terleyen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Terlemeyi önlemek için yenilen besinlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Akbeyaz; bu şekilde terlemenin önüne geçilebileceğini söyledi. Terlemeyi artıran yiyecek ve içecekleri sıralayan Uzman Diyetisyen Akbeyaz, şunları kaydetti:
"Ağustos ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları çok yüksek derecelere çıktı. Bununla beraber gün içerisinde konforumuz çok fazla etkilendi ve terlemeyle çok fazla karşılaşıyoruz. Terlemenin önüne geçebilmemiz için yediğimiz besinlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu dönem içerisinde bazı besinlerden uzak durabilirsek terlemenin önüne geçmiş ya da terlemek miktarını azaltmış oluruz” dedi.
Fazla çay ve kahve içmek terletebilir
Terlemenin gün boyunca alınacak sıvılarla ilgisi olduğunu söyleyen Diyetisyen Akbeyaz, günlük alışkanlıklarımız arasında sayılan çay ve kahve tüketimi hakkında şunları söyledi: “kahve ve çay, gün boyunca sık tükettiğimiz içeceklerden. Pek çok çay ve kahve tiryakisi olduğunu biliyoruz. Bunları içmek bize keyif verirken, terletme oranını artırdığını da bilmemiz gerekiyor. Kafein içeren besinler veya içecekler kalp atış hızını artırıyorlar ve böylelikle kan basıncı yükseliyor. Bu da aslında bir uyarıcı özelliğe sahip dolayısıyla terlemeye sebep oluyorlar. Alkol yine uzak durulması gereken içeceklerden. Alkol kan basıncını artıyor ve sıcaklık yükseliyor. Vücudumuz sıcaklığını ter yoluyla düzenlemeye çalışıyor”
Bu besinleri fazla tüketmeyin
Terlemeyi artıran bazı yiyecekler olduğunu söyleyen Diyetisyen Akbeyaz, bu besinler hakkında şu bilgileri verdi:
“Terlemeye etken olan diğer bir şey ise baharatlardır. Özellikle biberin içerisinde bulunan sentezlerin vücuttaki sıcaklığı arttığını ve vücudun ısıya karşı tepki olarak da terlemeye yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden baharatlı yiyeceklerden uzak durmak gerekli. Maalesef ülkemizde fazla tuzlu yeme alışkanlığı da var. Oysa tuzun fazlası, pek çok sağlık sorununa yol açtığı gibi, terlemeyi de artıyor. Ayrıca yemeklerin yanında yeşillik olarak tüketilen tere de fazla yenildiğinde aynı sonuca yol açıyor.