Asla dağılmayan sulu köfte; Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi oluyor
Sulu köfteyi dağılmadan hazırlamak için bilinmesi gereken püf noktalar var.
Ramazan ayı sofralarının sevilen yemeklerinden sulu köfte doyurucu ve besleyiciliğiyle biliniyor. Bu lezzetli yemeği hazırlarken dağılmasını önlemek önemli.
Özellikle Trakyalı köylü kadınlar sulu köfte hazırlarken dağılmasını önleyebiliyor. Dağılması önlenen sulu köfte ise çok daha güzel pişiyor.
1 TANESİ BİLE DAĞILMIYOR
Peki sulu köftenin dağılma sorunu nasıl çözülür? nefisyemektarifleri.com’daki bilgiye göre asla dağılmayan sulu köfte için gereken malzemeler şöyle: