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  4. Asla dağılmayan sulu köfte; Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi oluyor

Asla dağılmayan sulu köfte; Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi oluyor

Sulu köfteyi dağılmadan hazırlamak için bilinmesi gereken püf noktalar var.

Asla dağılmayan sulu köfte; Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi oluyor - Sayfa 1

Ramazan ayı sofralarının sevilen yemeklerinden sulu köfte doyurucu ve besleyiciliğiyle biliniyor. Bu lezzetli yemeği hazırlarken dağılmasını önlemek önemli.

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Asla dağılmayan sulu köfte; Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi oluyor - Sayfa 2

Özellikle Trakyalı köylü kadınlar sulu köfte hazırlarken dağılmasını önleyebiliyor. Dağılması önlenen sulu köfte ise çok daha güzel pişiyor.

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Asla dağılmayan sulu köfte; Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi oluyor - Sayfa 3

1 TANESİ BİLE DAĞILMIYOR 

Peki sulu köftenin dağılma sorunu nasıl çözülür? nefisyemektarifleri.com’daki bilgiye göre asla dağılmayan sulu köfte için gereken malzemeler şöyle:

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Asla dağılmayan sulu köfte; Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi oluyor - Sayfa 4
  • 200 g kıyma
  • 3 adet orta boy patates
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı kısırlık bulgur
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı kadar un
  • 2-3 diş ezilmiş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kırmızı biber

 

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