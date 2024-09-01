Asla yağ çekmeyen patlıcan kızartmasının püf noktası; Balık lezzetinde oluyor
Kızartma yaparken yağ çekmesini önlemek için uygulayın. Ayrıca patlıcan adeta balık lezzetinde oluyor.
Patlıcan yemeği yaz mevsimindeyken çok tüketilir ve çok sevilir. Sadece yemeği değil kızartması da çok sevilir. Peki yağ çekmeyen patlıcan kızartması nasıl yapılır?
YAĞ ÇEKMEYEN PATLICAN KIZARTMASININ SIRRI
nefisyemektarifleri.com’da yer alan bilgiye göre patlıcan kızartması için gereken malzemeler şöyle:
- 3 adet ince uzun patlıcan
- 2 adet büyük yumurta
- 5 su bardağı açık köy mısır unu
- Yarım su bardağı un
- Pulbiber (İsteğe göre)
- Tuz
- Haşlamak için su, tuz
- Kızartmak için sıvı yağ
Üzerine
- Sarımsaklı yoğurt (Çok yakışıyor)
Tencereye kaynaması için yeterli miktarda su ve bir yemek kaşığı tuz eklenir.
Patlıcanların sap kısımları alınıp alacalı şekilde soyarak yıkanır.
Uzunlamasına ikiye daha sonra enine tekrar iki eşit parçaya bölünür.
Böldüğümüz parçaların dip kısmına gelmeyecek şekilde kalınlığına göre 3-4 şerit halinde kesilir. Yelpaze şekli vermek istemezseniz direk şeritler halinde de kesebilirsiniz. Eğer elinizdeki patlıcanlar daha kısa ve ince ise alacalı soyduktan sonra ikiye bölerek te yelpaze şekli verebilirsiniz. Şekil tamamen görsel amaçlıdır. Kaynamakta olan suya tuz ekleyip ardından patlıcanlar tencereye aktarılır.