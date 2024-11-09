Aspiratördeki inatçı yağ birikintilerini söküp atıyor! Sadece 5 dakika yeterli

Mutfaklarımızda sıklıkla kullandığımız aspiratörler zaman içerisinde çok fazla kullanıma maruz kalacağı için yağ ve kir tabakalarıyla kaplanabilir. Bu tabakalar hem sağlık açısından hoş olmayan bir ortam yaratırken hem de aspiratörünüzün performansını da olumsız yönde etkileyebilir. Aspiratördeki yağ ve kir birikintilerini yok eden bazı tesirli temizlik yöntemleri bulunmaktadır.