Aspiratördeki inatçı yağ birikintilerini söküp atıyor! Sadece 5 dakika yeterli
Aspiratördeki inatçı yağ ve kir lekelerini ortadan kaldıran yöntem. Bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.
Mutfaklarımızda sıklıkla kullandığımız aspiratörler zaman içerisinde çok fazla kullanıma maruz kalacağı için yağ ve kir tabakalarıyla kaplanabilir. Bu tabakalar hem sağlık açısından hoş olmayan bir ortam yaratırken hem de aspiratörünüzün performansını da olumsız yönde etkileyebilir. Aspiratördeki yağ ve kir birikintilerini yok eden bazı tesirli temizlik yöntemleri bulunmaktadır.
Eğer siz de aspiratör filtresine biriken yağ ve kir lekelerini nasıl temizlerim şeklinde düşünüyorsanız hemen beyaz sirke ve karbonat ikilisine başvurmalısınız. Bu ikilinin mucizevi etkisine siz bile inanamayacaksınız.
Geniş bir tencerenin içerisinde bir miktar suyu kaynatın ve kaynadıktan sonra içine bir su bardağı beyaz sirkeyi ekleyin.
Ardından azar azar olacak şekilde bir fincan karbonatı da içine ilave edin ve sonrasında aspiratör filtrelerini bu suyun içerisine yerleştirin.
Yaklaşık 10 dakika bu şekilde bekleyin sonrasında ise eski bir diş fırçası ile filtreyi temizleyin.