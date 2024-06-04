Astigmat nedir? Astigmat belirtileri nelerdir?

Astigmat çeşitlerini ayrıca kırılma hatalarına göre de sınıflandırmak mümkündür. Miyopik astigmat, astigmatın ve miyopinin bir arada görüldüğü durumdur. Miyop, uzağı net görememe sorunudur. Bu durum astigmatla birlikte görüldüğünde kişi için günlük hayat oldukça zorlaşır. Bu durumda görüntü retinanın önünde odaklandığında görülür. Hipermetrop astigmatta ise görüntü, retinanın arkasında odaklandığında görülür. Bu durum, yakını net olarak görememe sorunu olan hipermetropinin astigmatla birlikte görülmesidir.