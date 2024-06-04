Astigmat nedir? Astigmat belirtileri nelerdir?
Bulanık görmeye neden olan bir göz hastalığı olan astigmat; genetik faktör, göz kapaklarının korneaya baskı yapması, göz yaralanması ve göz ameliyatı sonra meydana gelen komplikasyonlar nedeni ile olabilir. Peki, astigmat nedir? Astigmatın belirtileri nelerdir? İşte detaylar…
Astigmat nedir?
Astigmat, gözün ön bölümünde kornea olarak adlandırılan saydam kısmın veya göz içindeki göz merceğinin şekil bozukluğu sonucunda oluşan bir göz hastalığıdır.
Astigmat tipleri nelerdir?
Astigmat tipleri iki ayrı gruba ayrılır. Bu gözde etkilenen yapıya göre farklılık göstermektedir. Bunlardan ilki olan korneal astigmat, kornea yüzeyinde anormal kavis oluşumu meydana gelirse oluşur. Lentiküler astigmat ise, göz merceğindeki problem nedeniyle oluşur. Bu tür astigmatı olan kişilerin genelinde kornea normal formdadır.
Astigmat çeşitlerini ayrıca kırılma hatalarına göre de sınıflandırmak mümkündür. Miyopik astigmat, astigmatın ve miyopinin bir arada görüldüğü durumdur. Miyop, uzağı net görememe sorunudur. Bu durum astigmatla birlikte görüldüğünde kişi için günlük hayat oldukça zorlaşır. Bu durumda görüntü retinanın önünde odaklandığında görülür. Hipermetrop astigmatta ise görüntü, retinanın arkasında odaklandığında görülür. Bu durum, yakını net olarak görememe sorunu olan hipermetropinin astigmatla birlikte görülmesidir.
Astigmat teşhisinde kullanılan testler nelerdir?
Görme keskinliği testi
Görme keskinliği testi rutin görme testlerinden birisidir. Bu testte kişinin belirli bir mesafeden bir tabloda yer alan harfleri okuması beklenir. Harfler tabloda sırasıyla küçülür. Bu teste göre sağlıklı görebilen bir göz 20/20 görme keskinliğine sahip olmalıdır. Paydanın değeri arttıkça görme keskinliğinde de düşüş görülür.