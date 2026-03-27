Astigmatın belirtileri nelerdir? Astigmat nasıl geçer?

ASTİGMAT NEDİR?

Astigmat, gözün kornea veya merceğinin düzensiz kavislenmesi sonucu ışığın retinaya doğru şekilde odaklanamamasıyla ortaya çıkan bir görme kusuru olarak tanımlanıyor. Normal göz yapısında ışık tek bir noktada toplanırken, astigmatlı gözlerde ışık farklı noktalara dağılır ve bu durum hem yakın hem uzak mesafede bulanık görmeye yol açar. Hastalık genellikle miyop veya hipermetrop ile birlikte görülebiliyor. Uzmanlar, astigmatın toplumda sanılandan daha yaygın olduğunu ve çoğu kişinin bu rahatsızlığı uzun süre fark etmediğini belirtiyor. Düzenli göz muayenesi yapılmadığında astigmat ilerleyebiliyor ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Bu nedenle erken teşhis ve takip büyük önem taşıyor.