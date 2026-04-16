Astım nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

ASTIMIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Astım kendini genellikle tekrarlayan nefes darlığı ve hırıltılı solunum atakları ile belli eder. Göğüste hissedilen baskı ve sıkışma hissi, hastalar tarafından en çok dile getirilen şikayetlerdir. Özellikle gece yarısından sonra artan ve uyku bölen öksürük nöbetleri tipik bir belirtidir. Egzersiz yaparken veya gülerken ortaya çıkan nefes darlığı da hastalığın önemli işaretlerindendir. Balgam çıkarma güçlüğü ve nefes verirken duyulan ıslık sesi teşhise yardımcı olan bulgulardır. Bu belirtilerin varlığı, hava yollarında bir tıkanıklık olduğunun en somut kanıtı olarak kabul edilir.